Motosiklet kazasında yaralanan gençten 10 gün sonra acı haber

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Nisan günü gece saat 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Site Caddesi ile Mühendis Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Işık (33) idaresindeki 45 SB 8034 plakalı motosiklet, Serkan T. (24) idaresindeki 45 SA 0279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Işık, tüm müdahaleye rağmen 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Işık'ın ölümü, acı haberi alan yakınlarını yasa boğdu.

Yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Işık, Razlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Razlı Mahalle mezarlığına defnedildi.