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Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.T.K. (13), plakasız motosikletiyle seyir halindeyken Z.Ç. idaresindeki 45 AG 519 plakalı şehir içi otobüsünün ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan H.T.K., önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da üniversite hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan H.T.K.'nin sol kolunda ve sol ayağında kırıkların olduğu belirtilirken hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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