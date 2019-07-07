İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Kaza, saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Caddesi ile Dr. Nafiz Körez Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Nafiz Körez Caddesi üzerinde seyreden Müride Ö. idaresindeki 20 P 0666 idaresindeki araç ile Yunus Emre Caddesi'nde garaj istikametinden Alançeşme meydanına doğru seyreden Mustafa K. (32) idaresindeki 45 RA 3657 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Mustafa K. (32) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Mustafa K.'ya ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Mustafa K., burada yapılan tedavilerinin ardından tedbir amaçlı olarak Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.