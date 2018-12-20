Motosiklet tutkunları bariyer istemiyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki motosiklet tutkunları Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, motosiklet kullanıcılarının kazalarda ölümlere neden olduğu ve bıçak etkisi gösterdiğini öne sürdükleri bariyerlerin kaldırılmasını talep ettiler.

Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu, Süslü Egzoz Kadın Motosiklet Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü, Salihli Motosiklet Kulübü, Ayyıldız Motosiklet Kulübü, Karaaslar Motosiklet Kulübü başkanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Süslü Egzoz Kadın Motosiklet Kulübü basın sözcüsü Melis Kocabaş, motor kazalarının ülkedeki bariyerlerin altlarındaki dikmeler yüzünden ölümle sonuçlandığını öne sürdü. Salihli'de pilot bölge uygulamasının başlatıldığına vurgu yapan Kocabaş, bariyerlerin altında kalan boşlukların kapatılarak bu kazaların önlenebileceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, motor kulüpleri başkanlarına teşekkür ederek, “Özellikle Salihlimizde motosiklet kullanan çok sayıda sürücümüz var. Birçok genç arkadaşımızı motosiklet kazalarında kaybettik. Özellikle yol kenarındaki bariyerlerin altında kalan boşlukların kapatılmasından sonra ölümlü kazaların önüne geçilecektir. Tüm motosiklet sürücülerimize kazasız, belasız sürüşler ve uzun ömürler diliyorum” dedi.