Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi 35. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emre T.'nin (17) kullandığı 45 LR 299 plakalı motosiklet ile Salih D.'nin kullandığı 45 LJ 459 plakalı otomobil, sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsüyle motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Ö. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi oldukları öğrenildi.