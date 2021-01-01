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Motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde trafik kazası sonucu motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde trafik kazası sonucu motosikletten düşen genç kız hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Okan K.(27) idaresindeki 45 SC 3206 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 45 SA 6949 plakalı araca çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa Andariman (22) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Okan K. ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerinde hayatını kaybeden Melisa Andariman'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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