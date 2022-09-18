Motosikletten savrulan genç ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet üzerinden savrulan genç ağır yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Bey Mahallesi Yörük Hasanların Halilağa sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 RA 5963 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 29 yaşındaki Süleyman Çoraplı, seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Süleyman Çoraplı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çoraplı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.