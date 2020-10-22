İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolu üzerinde seyir halindeki bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet üzerinden savrulan sürücü, ağır yaralandı.



Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kazak idaresindeki 45 RA 7340 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet üzerinden savrulan sürücü ise, başını bariyerlere çarparak ağır yaralandı. İhbar edilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan Kazak, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.