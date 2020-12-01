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MS hastası genç beşinci kitabını çıkardı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Multiple Skleroz (MS) hastası Abdullah Berber, hayata tutunduğu kitap yazma duygusuyla beşinci kitabını da çıkardı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Multiple Skleroz (MS) hastası Abdullah Berber, hayata tutunduğu kitap yazma duygusuyla beşinci kitabını da çıkardı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki MS hastası Abdullah Berber, kitap yazma tutkusuyla hayata tutunuyor. 15 yaşından beri hastalıkla mücadele eden Berber, kitap yazma tutkusuyla beşinci kitabını da çıkardı. "Solyanım" adlı kitabı raflarda yerini alan Berber, kitap gelirleriyle ilaçlarını temin ediyor. Berber, "Bizim gibi hastaların elinden tutulmalı. Bizler de hayata tutundukça yaşama azmimiz artıyor. Bu yazmış olduğum beş kitap beni o kadar rahatlattı ki kitap yazmaya devam edeceğim. Yeşil kartım var. Devlet tarafından ilaçlarının bir kısmı karşılanmakta. Ancak bazı ilaçlarımı karşılamamaktadır. Bu ilaçlarımı alabilmek için kitap yazarak geliriyle de ilaçlarımı almaktayım. Kitap yamak şiir ya bana güven vermekte" dedi.

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