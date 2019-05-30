MTSO Başkanı Yılmaz, Sigorta Haftası'nı kutladı

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sigorta bilincinin artması amacıyla çeşitli etkinlikler yapılan Sigorta Haftası kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Sigorta Acenteleri Derneği (MASAD) Başkanı Galip Berk, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 4 Nolu Banka, Sigorta, Danışmanlık ve Aracılık Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Diz, meslek komitesi üyeleri Ergül Öztürk ve Tezcan Böyükmedar'ı makamında konuk etti.

Her türlü riskin giderek arttığı günümüzde sigorta bilincinin arttırılmasının önemine dikkat çeken Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Galip Berk, "Kamuoyunda sigorta bilincini artırmak amacıyla ‘Sigorta Haftası'nı kutluyoruz. Bu hafta için Manisa'nın belli noktalarını sigorta bilinci hatırlatacak pankartlar astık. Vatandaşların, keşke demeden önce sigorta yaptırıp, önceden önlem alma bilincini kazanmaları gerekir." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve sigorta sektörünün ekonomi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Özel sektörün risk yönetimini yapabilmesi için büyük önem taşıyan sigorta sektörü, ekonominin büyümesinde de önemli bir rol oynuyor. Özel sektör, sigorta aracılığıyla yatırımlarını, işini güvence altına alıyor. Aksi halde, büyüme ve gelişmeden söz etmek mümkün olmazdı. Bu duygu ve düşüncelerle tüm iş dünyasının ve sektörde görev yapan tüm çalışanların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.