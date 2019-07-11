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MTSO ve Büyükşehir görüş alışverişinde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay, Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Mehmet Kara ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılacak çalışmalar ile yürütülecek projelerin görüşüldüğü ziyarette işbirliğine dikkat çekildi. MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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