MTSO'da ABD'de yatırım fırsatları anlatıldı

Göreve başladıkları günden itibaren Japonya'dan Sri Lanka'ya, Almanya'dan Rusya'ya dünyanın dört bir yanından bir çok yabancı heyetleri ağırlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, şimdi de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout ve beraberindeki heyeti misafir etti.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesinin yolunun üretimden, ihracattan geçtiğinin bilinci ile çalışmalarına devam eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ‘Amerika'da yatırım imkanları' konulu bilgilendirme toplantısı düzenleyerek oda üyelerine ABD'deki yatırım fırsatlarını detaylı bir şekilde öğrenme şansını sundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout, Ticaret Ataşe Yardımcıları Naz Demirdöven ve Berrin Ertürk ile ABD Büyükelçiliği Vize Bölümü Uzmanı Erol Özakçay'ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda ABD-Türkiye ticari ilişkileri, ABD Ticaret Müsteşarlığı Hizmetleri, ABD'de yatırım yapmayı düşünen Türk Firmaları için ABD Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ve ABD'de Yatırımcı Vizesi alınırken neler yapılması gerektiği konular başta olmak üzere ABD ile yapılacak olan ticarette dikkat edilmesi gereken hususlar tüm detaylarıyla katılımcılara anlatıldı.

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin ve yapılabilecek ortak projelerin ele alındığı toplantıya Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay,Yönetim Kurulu Üyesi Akın Saadettin Gezgin, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Davut Türe, Gültekin Aşçı, İbrahim Akdoğan, TOBB Manisa İli Oda ve Borsalar Akademik Danışmanları Prof. Dr. Mahmut Karğın, Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve davetliler katıldı.

Toplantının öncesinde konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout ve beraberindeki heyeti Manisa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, hazırlanan sunum eşliğinde ABD heyetine Manisa'nın ekonomik yapısı ile odanın işlevi ve yaptığı hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunurken, Manisa'nın Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ve buradan yapılabilecek ticari-ekonomik işbirliğinin iki ülkeye büyük fayda sağlayabileceğinin altı çizerek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gereğine dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Shari Stout ise iki müttefik ülkenin iş insanlarının daha fazla bir araya gelmeleri gerektiğini, bu konuda Manisa iş dünyasından gelecek talepleri değerlendirmek istediklerini ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ABD Büyükelçiliği Ticaret Ataşe Yardımcısı Naz Demirdöven, ABD Ticaret Müsteşarlığı Hizmetleri, ABD'de yatırım yapmayı düşünen Türk Firmaları için ABD Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini, ABD Büyükelçiliği Vize Bölümü Uzmanı Erol Özakçay ise ABD'de yatırımcı vizesi alınırken nelerin yapılması gerektiği konularında detaylı bilgilendirmede bulunurken, toplantının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.