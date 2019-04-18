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MTSO'da 'e-ticaret ile büyümenin altın kuralları' anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Nisan ayı etkinlik programı çerçevesinde düzenlediği seminerde e-ticaretin KOBİ’lere ve işletmelere sunmuş olduğu fırsatlar anlatıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan ayı etkinlik programı çerçevesinde düzenlediği seminerde e-ticaretin KOBİ'lere ve işletmelere sunmuş olduğu fırsatlar anlatıldı.


Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karanfilci, TOBB Manisa İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Yücel ve Manisa iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan sunumuyla gerçekleşen seminerde, e-ticaret pazar araştırmaları, Türkiye'de ve Dünya'daki e-ticaret pazar payları, yeni başlayanlar için e-ticaret yol haritası, hepsiburada ve sunmuş olduğu fırsatlar, pazaryerlerinde satışları artırmanın püf noktaları anlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren seminerin son bölümünde Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

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