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Muaythai Eğitim Merkezi 4 madalyayla döndü

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor.


Muaythai Eğitim Merkezi'nden yetişen sporcular, Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 2 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek 4 madalyayla Manisa'ya döndü.


Şampiyonada 50 kilogramda Emine Gül Güner Türkiye 2'ncisi, 54 kilogramda Ahmet Batuhan Onkardeşler Türkiye 2'ncisi, 40 kilogramda Ömer Faruk Öksüz Türkiye 3'üncüsü, 51 kilogramda Cemil Baran Onkardeşler Türkiye 3'üncüsü oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, “Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezimizde başarılarımıza bir yenisi daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte uluslar arası alanda da büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. İlimize 4 madalya kazandıran sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörümüz Ediz Barış'ı kutluyorum. Sporcularımıza destek veren Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik'e de teşekkür ediyorum” dedi.

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