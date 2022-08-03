Muaythai müsabakaları nefesleri kesti

Ayağı müsabakalarında Manisa Şehzadeler Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç ile Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nur Fulya Gerek rakiplerini yenerek, Manisalıları sevince boğdu.

Tarihi Kurşunluhan'da gerçekleştirilen Ayağı müsabakalarına Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, As Başkan Şakir Bayramoğlu ve Süper Lig Başkanı Hakan Şahade ile sporcular ve antrenörleri katıldı.

Çok sayıda Manisalının izlediği 7 müsabakadan ikisinde mücadelede eden Manisalı sporcular rakiplerini yenerek, izleyenlere büyük sevinç yaşattı.

Müsabakada 54 kilogramda İstanbul'dan Mecit Yusuf Coşkun rakibi Samsun'dan Yasin Muhittin Can ile, 54 kilogram Ordu'dan Berna Tut rakibi Bolu'dan Gamze Tost ile 71 kilogramda Tekirdağ'dan Hüseyin Torunoğlu Kayseri'den rakibi Fatihcan Güncü ile, 60 kilogramda Manisa'dan Nur Fulya Gerek rakibi Aydın'dan Fadime Atalay ile, 75 kilogramda İstanbul'dan Galip Çelik rakibi Iğdır'dan Ali Kelat ile, 67 kilogramda Manisa'dan Cemile Aykoç rakibi Afyon'dan İrem Yıldırım ile son olarak 130 kilogramda Antalya'dan Batuhan Koç rakibi 105 kilogramda İstanbul'dan Veysel Turan Şahin ile karşılaştı.

Müsabakalarda 60 kilogramda Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Nur Fulya Gerek, Aydınlı rakibi Fadime Atalay'ı, yine Manisa'dan yarışmaya katılan Şehzadeler Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu 67 kilogramda Cemile Aykoç, Afyonlu rakibi İrem Yıldırım'ı yenerek Manisalılara sevinç yaşattı.

Diğer müsabakalarda kazanan sporcular ise İstanbul'dan Mecit Yusuf Coşkun, Ordu'dan Berna Tut, Tekirdağ'dan Hüseyin Torunoğlu ve Antalya'dan Batuhan Koç oldu.

Şampiyonada rakiplerini yenen sporculara madalya ve kupaları ile Manisa'yı simgeleyen ürünlerden oluşan hediyelerini Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız tarafından verildi.

Törende konuşan Başkan Çelik, böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmış olmaktan gurur duyduklarını belirterek kazanan Manisalı sporcuların da mutluluklarını arttırdığını dile getirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise Manisalıların büyük ilgi gösterdiği bu tür organizasyonlara sponsor olmaya devam edeceklerini sözünü verdi.

Amaçlarının Milli Takımı en iyi seviyeye getirmek Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ise 2023 yılı Avrupa şampiyonası seçmelerinin yarı final ayağının gerçekleştiğini söyledi.