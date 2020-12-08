Müdürlük yaptığı kooperatife başkan olmak istiyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde 26 yıl muhasebe müdürlük görevini yerine getiren Erdal Tunca, kooperatife başkan adayı oldu. Tunca, müdürlük yaptığı kooperatife bu kez başkan olarak hizmet vermek için aday olduğunu açıkladı.

Kooperatifte 26 yıl müdürlük görevi yapan Erdal Tunca, Mart veya Nisan 2021'de yapılması planlanan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifliği'nde başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Salihli esnafının kendisini yakından tanıdığını belirten Tunca, “Şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı ile aday olmuş bulunmaktayım. Adaylığımın bütün üyelerimize ve esnafımıza sevgi ve saygılarımız ile hayırlı olmasını dilerim" dedi. Değişim ve yenilik sloganı ile yola çıktığını belirten Tunca, “Salihli'nin en büyük ailesi olan kooperatifimizi daha üst noktalara taşımak için görev almaya hazırım. İlçemizde bulunan sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kurumlarla işbirliği yaparak çözüm üretmeye talibim. Seçimli Olağan Genel Kurulda kazanan ben değil Salihli esnaf ve sanatkarımız ile kooperatif ortaklarımız olacak” dedi.

“Kooperatifimizin karar merciinde görev almak istiyorum”

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin tüm iş akışında takım ruhuyla hareket ettiğini, bunun beraberinde de başarının geldiğini anlatan Tunca, “26 yıllık muhasebe müdürlük görevimde bizzat esnaf ve sanatkar ortaklarımızın hayatına pozitif manada dokunarak, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce hep katkı sunmaya çalıştım. Kısacası Salihli'de uzun yıllardır mutfağında bizzat hizmet ederek, bu işin adeta çıraklığını ve kalfalığını yüz akıyla yaptım. Onur ve mutluluk duyarak görevimi sürdürdüğüm Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin artık karar merciinde başkan olarak gelecekle ilgili farklı projeler üreterek, kooperatifimizi kurumsal kimlik kazandırıp, Türkiye genelinde en üst seviyelere getirmek istiyorum” diye konuştu.

“Esnafımızın finansal gücü olacağız”

Şeffaf, dürüstlük anlayışı ile kooperatifler kanunu ve ana sözleşmeye uygun hareket edeceklerini belirten genç, başarılı ve tecrübeli başkan adayı Tunca, başkanlığa seçilmesi durumunda esnafa eşit aynı yakınlıkta davranacaklarını söyledi. Tüm Salihli esnafının finansal sorunlarının çözümü için çalışacaklarını vurgulayan Tunca, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Tunca, “Çünkü birlik ve beraberlik olduğu yerde huzur olur, mutluluk olur. İş de olur aş da olur. Para mutluluğun ve huzurun olduğu yer de olur” dedi. Her ortağa aynı mesafede yakın olacaklarını belirten Tunca, “Salihli'de işini büyütmek isteyen esnaf ve sanatkarımıza finansal açıdan bütün gücümüzle destek olmaya çalışacağız. Bağlı bulunduğumuz Manisa Bölge Birliğimiz ile Ankara Merkez Birliğimizle istişare ve irtibat halinde olacağız” dedi.