Muharrem İnce: “Kızılsaydı, küsülseydi ben küserdim”

CHP-İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu'ya destek için Manisa'nın Salihli ilçesine gelen CHP'li Muharrem İnce, İYİ Parti ile yapılan ittifaka tepki gösterenlere yönelik, “Hem büyükşehrin, hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi ben küserdim. Çünkü Atatürk'ün partisine küsülmez” dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Millet İttifakı'nın adayını desteklemek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine gelen eski CHP Yalova Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konvoy ile şehir turu attıktan sonra CHP parti binası önünde mini bir miting yaptı. Mitingde CHP-İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu'ya destek isteyen İnce, “Bu seçimde Salihli Belediye Başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok, hepiniz adayın arkasında duracaksınız. Parti yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış. Doğrudur yanlıştır, ama parti bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehrin, hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi ben küserdim. Çünkü Atatürk'ün partisine küsülmez. Devam, sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00'a kadar var gücünüzle devam edecekseniz. Bu bir seçimdir, savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek bu seçimi kazanacağız” dedi.

Muharrem İnce, daha sonra CHP-İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Orkun Şıktaşlı, Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Şentürk Tütüncü ve partililerle birlikte Sevgi Yolu'ndaki esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyareti esnasında İnce, vatandaşlarla ve partililerle bol bol selfie çekti.