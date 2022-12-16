Muharrem İnce Kula'da esnaf ziyareti yaptı

Uşak'ta bir dizi ziyaret ve temaslarının ardından İzmir'e seyahat ederken Manisa'nın Kula ilçesine uğrayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, esnaf ziyareti yapıp parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Uşak'ta katıldığı bir dizi ziyaret ve temaslarının ardından İzmir'deki programına katılmak üzere yola çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'nın Kula ilçesini de ziyaret etti. Beraberindeki Memleket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar ve partili üyeler ile birlikte ilçe merkezinde seçim otobüsünden inen Genel Başkan İnce, beraberindeki heyet ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. İlçe merkezinde yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Esnaf ziyareti sırasında bir esnafın hediye ettiği kasketi takan Genel Başkan İnce, esnafa teşekkür ederek programının geri kalan kısmında kasketi başında devam etti. Daha sonra semt pazarı civarında bulunan Memleket Partisi Kula İlçe Başkanlığı'nın da kurdele keserek açılışını gerçekleştiren Muharrem İnce, Kula halkının sıcak yaklaşımından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek parti binasının açılışının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kula'daki ziyaretleri esnasında kendisi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayan İnce, programın sonunda seçim otobüsüne binerek halkı selamlayıp Kula'dan ayrıldı.

Genel Başkan Muharrem İnce'nin Kula'da yaptığı ziyaretle partinin gücüne güç kattıklarını dile getiren Memleket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazır Yaşar, Genel Başkan İnce'yi Kula'da ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kula'da yürüttükleri siyasi çalışmalara Genel Başkan İnce'nin talimatları doğrultusunda devam edeceklerini dile getiren Başkan Yaşar, yakın zamanda daha geniş bir program ile Memleket Partisi'ni Kula halkıyla buluşturacaklarını söyledi.