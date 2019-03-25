Muhsin Yazıcıoğlu Akhisar'da anıldı

yılında Akhisar'da BBP ilçe teşkilatında düzenlenen lokma hayrıyla anıldı.

Düzenlenen etkinliğe BBP Akhisar İlçe Teşkilat Başkanı Sait Selimoğlu, Akhisar Belediye 1. sıra meclis üyesi Tuncay Özfidan, eski ilçe başkanı Nurettin İbaş, DSP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Gündüz, partililer ve birçok vatandaş katıldı.

Akhisar Belediyesi 1. sıra meclis üyesi adayı Tuncay Özfidan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Rahmetli şehit liderimizin ölümünün 10. yıl dönümü dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz lokma hayrımızı yapıyoruz. 10. yılda bizim hale yüreğimiz buz halinde duruyor. 10 yıldan beri çözülemeyen, çözdürülmeyen bir dava söz konusu bu Cumhuriyet tarihinin en sofistike en planlı bir şekilde yapılmış suikastıdır. Bu suikast ile ilgili bizim avukatlarımızın hazırlamış olduğu dosyalar 170 klasöre ulaştı. Ama bu işi kimin yaptığı nedenlerinin haricinde ne şekilde yapıldığına varıncaya kadar her türlü mevcut olduğu halde direniyorlar. Bu siyasi iradeye ve hukuki iradeyi Allah'a havale ediyoruz. Biz bütün her şeyi biliyoruz. Elimizde bütün belgeler mevcut. Rabbim bu hadiseyi gerçekleştirenlerin cezasını versin.” dedi.

Akhisar'da aday çıkartmadıklarını ifade eden Özfidan, “Biz BBP olarak siyasi faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yerel seçimlerde Akhisar'daki ilçe teşkilatımızın imkanlarımızın uygun olmaması münasebetiyle aday çıkartamadık. Meclis adaylarımız var. Seçim çalışmalarımızı kendi çabamızla gerçekleştiriyoruz. Bu hayrımızı ziyaret eden DSP Manisa Büyükşehir adayı Mehmet beye de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın'a da Karaköy Mahallesinde yaptığı, "En çok övündüğüm nokta da nedir bilir misiniz? En çok hacı bu köyden çıkar. Bu köyün yüzde 99'u Müslüman, 100'de 100'ü de hacı ve hocadır. Bunlar nasıl CHP'ye oy verebilir. Bunu düşünebiliyor musunuz?" açıklamasına tepki gösteren Özfidan, "Bu açıklama maalesef bütün insanlarımızı üzen bir açıklama. Birilerinin hacı hoca olması onların bir tarafa oy vermesini gerektirmiyor. Bu açıklamayı ret ediyorum. En şiddetli bir şekilde protesto ediyorum. Bu ülkede yaşayan bütün insanlar Müslümandır, daha doğrusu Kelime-i Şehadet getiren ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa hepsi Müslümandır. İnsanların kime ne şekilde davranacaklarını ne tür eylemlerde bulunacaklarını herkes kendi iradesiyle bağımsız bir şekilde karar verir. İnşallah bu arkadaşımız sözlerini geri alır, pişman olduğunu ifade eder.” dedi.