Muhtarlardan Başkan Akın'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tebrik ziyaretleri kapsamında Turgutlu'nun mahalle muhtarlarını ağırladı. Görev yaptıkları mahallelerde Turgutlulu vatandaşların sesi olan muhtarların destekçisi olacaklarını söyleyen Başkan Akın, “İlçemizin 61 muhtarı ile sürekli iletişim halinde olup, sorunların çözümü noktasında olacağız.” dedi.

Turgutlu Mahalle Muhtarlar Derneği Avni Gürel, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tebrik ziyaretleri kapsamında muhtarları ağırlayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 61 mahalle muhtarı ile sürekli iletişim halinde olarak işbirliği çerçevesinde çalışacaklarının altını çizerek, “Göreve başladığımız günden itibaren muhtarlarımız sürekli bir aradayız. Her gün bir mahallemizi ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyor, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu böyle devam edecek, muhtarlarımız ile sürekli iletişim halinde olarak mahallelerimizin sorunlarına en aza indirmek için çalışacağız. Gerçekleştirdikleri ziyaret için kendilerine teşekkür ediyor her bir muhtarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Kendileri de demokratik bir seçim neticesinde mazbatalarını alarak göreve başladılar. Bu anlamda kendilerini ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel tüm muhtarlar adına Başkan Akın'a çiçek takdim ederken görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.