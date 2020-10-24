Muhtarlardan Başkan Kayda'ya teşekkür ziyareti

Salihli'nin Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallesi muhtarları Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaları başlatan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, Beylikli Mahalle Muhtarı Akşit Gencer, Kordon Mahalle Muhtarı Adem Sevi, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Kabazlı Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan ve Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy'u makamında ağırladı.

“Baraj bölge halkı için büyük önem arz ediyor”

Ziyarette Yeşilkavak Barajı ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Başkan Kayda, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge halkı için barajın büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhur İttifakı'nın gücü sayesinde Salihli'ye yeni dönemde kazandıracakları projeler için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kayda, “Manisa Valiliğimiz ile geçtiğimiz günlerde gerçekleşen video konferans toplantısında Yeşilkavak Barajı projesinin 2021 yılı yatırım programına alınması için gerekli çalışmaların devam ettiği müjdesini hemşehrilerimle paylaşmıştım. Yeşilkavak Barajı ile ilgili olarak Cumhur İttifakı Manisa Milletvekillerimiz ile önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi ziyaret edeceğiz. Yeşilkavak Barajının yapılacağı bölgenin sınırları içerisinde bulunan Köseali, Beylikli, Kordon, Yağmurlar, Kabazlı ve Yeşilkavak Mahallelerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.