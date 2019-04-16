Muhtarlardan Başkan Öküzcüoğlu'na sürpriz ziyaret

Alaşehir'deki 87 mahallenin muhtarı Alaşehir Kaymakamı tarafından düzenlenen tanışma toplantısının ardından Alaşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Öküzcüoğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı 87 mahallenin muhtarı Kaymakam Abdullah Uçgun ile tanışma toplantısına katıldı. Toplantı sonunda, Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu'nun 'Başkana sürpriz yapalım' teklifi üzerine diğer mahalle muhtarların da onaylamasıyla birlikte Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamına çıktı. Muhtarları karşısında gören Başkan Öküzcüoğlu oldukça şaşırırken kendisine sürpriz yapan muhtarlara teşekkür etti.

"Bu ziyareti kabul etmiyorum"

Muhtarları makamında karşılayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu ziyareti kabul etmiyorum. Ben sizleri özel olarak davet edeceğim. Orada birbirimizi dinleyeceğiz. 17 ay ben sizi dinledim. Bundan sonra benim de size söyleyeceklerim var. Bu ziyareti çay içme ziyareti olarak kabul edelim, önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantı ile daha uzun, daha geniş sohbet edelim." diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Alaşehir Muhtarlar Deneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Bugün sadece kısa bir ziyaret sürprizi yapmak istedik. Bizler de sizinle daha kapsamlı tanışma ve sohbet toplantısını en kısa sürede bekliyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu mahalle muhtarlarıyla belediye önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından muhtarları uğurladı.