Muhtarlık binasını kütüphaneye çevirdi

Manisa'da sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle tanınan Nurlupınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Akşit, muhtarlık binasındaki dolaplardan birini vatandaşların okuması için küçük bir kütüphaneye çevirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinin Muhtarı Mehmet Akşit, hazırladığı kütüphaneyle hem çocukları hem de yetişkinleri kitaplarla uluşturmayı amaçlıyor. Kurduğu mini kütüphanede çocuk kitapları ile birlikte çok sayıda Türk ve Dünya edebiyatından romanlar bulunduran Muhtar Akşit, her fırsatta kitap okunması gerektiğini belirterek, vatandaşların böyle bir imkandan faydalanmasını istedi.

Akşit, “Vatandaşlarımız ve mahallede bulunan çocuklarımız kitap okuma alışkanlığı kazansın diye böyle bir proje gerçekleştirdim. Yaptığım çalışma henüz yeni fakat ufak da olsa bir ilgi mevcut. Sosyal medya hesabımda paylaşmış olduğum projeme çok sayıda yorum ve ilgi de vardı. Bu paylaşımdan sonra kitap bağışında bulunmakta isteyenler de oldu. Kurmuş olduğum kitaplıkta hikaye kitapları, çocuk kitapları, dini kitaplar ve tarih kitapları yer almaktadır” dedi. Muhtarlığı ziyaret eden ve kitap okumaya gelen misafirlerin de kitap bağışında bulunduklarını söyleyen Muhtar Akşit, kitap okumak ve keyifli vakitler geçirmek adına herkesi kütüphanesine beklediğini belirtti. Muhtar Akşit, daha önce de pandemi sürecinde 'İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın' sloganıyla yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmıştı.