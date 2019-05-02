Mülteci çocuklar hünerlerini sergiledi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD), Manisa Valiliği, Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği etkinlikte mülteci çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Manisa Şehir Tiyatrosunda açılışını Manisa Valisi Ahmet Deniz'in gerçekleştirdiği yabancı öğrenciler yıl sonu programı etkinliğinde, 32 mülteci çocuğun oluşturduğu koro şarkılarını seslendirdi. Çocuklar halk oyunları gösterisi ve resim sergisinde de el emeklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Etkinliğe katılan iki mülteci çocuk da fotoğraflarla Türkiye'ye göç hikayelerini anlattı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz açılış konuşmasında, Anadolu'nun geçmişten bugüne bu topraklarda yaşayan herkese yurt olduğunu belirtti ve Anadolu insanının kendisine yakışanı yaparak ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara sahip çıktığını söyledi. Vali Deniz, "Bu toprakların kültüründe insana saygı duymak vardır. İhtiyacımız olan her şey bizim geleneğimizde var, hoşgörümüze tüm insanlığın ihtiyacı var. Merhamet bizim geleneğimizde var. İnsanlığı da zaten bu merhamet duygusu kurtaracak. Sığınmacı öğrencilerin okula gitmesini destekliyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini çok iyi yetiştirmeli ve bundan asla taviz vermemeli. Suriye'de savaşın bitmesini istiyoruz, vatandan daha kıymetli bir şey yok. Öğretmen ve öğrencilerime yabancı öğrencilere gösterdikleri güzel ev sahipliği için teşekkür ederim. Tüm öğretmen ve öğrencilerime şimdiden hayırlı Ramazanlar dilerim” diye konuştu.

SGDD Ege Bölge Koordinatörü Esra Şimşir, etkinlikte yaklaşık 90 mülteci öğrencinin yeteneklerini sergilediğini söyledi. SGDD olarak İzmir'de başladıkları Türk ve mülteciler arasındaki sosyal uyum etkinliklerini Manisa'da sürdürdüklerini belirten Esra Şimşir, bugüne kadar Manisa'da farklı okullarda birçok etkinlik düzenlediklerini anlattı. Şimşir, “Turgutlu Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğretmenler ve ebeveynler için eğitimler ve öğrenciler için beden koruma atölyeleri gerçekleştirdik. Şehzadeler Hafsa Sultan İlköğretim Okulu'nda ise yabancı uyruklu ve Türk çocukları kaynaştırdığımız bir kahvaltı etkinliği düzenledik. Son olarak Yunus Emre ilçesindeki Vicdan Karaosmanoğlu İlköğretim Okulu'nda sinema etkinliğini hayata geçirdik. Manisa'nın çeşitli ilçelerindeki bu etkinliklerden sonra şimdi de Manisa Valiliği'nin gerçekleştirdiği Yabancı Öğrenciler Yıl Sonu Programı'na SGDD olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Etkinlik, yöresel yemeklerin tanıtıldığı stantların gezilmesi ve davetlilere Afgan Pilavı ikram edilmesi ile sona erdi.