Mum evi tutuşturdu, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde mumun yere düşmesi sonucu çıkan yangında yaşlı adam alevleri söndürme çalışırken yaralandı. Yaşlı adam komşusu tarafından evden çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan Ramazan Turan (66) elektriklerin kesik olması nedeniyle mum yaktı. Mumun yere düşmesi sonucu evdeki eşyalar alev aldı. Eşyaların birden alev alması sonrası Turan, ayaklarıyla basarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Büyüyen alevlere karşı başarılı olamayan Turan, bağırarak komşularından yardım istedi. Turan'ın bağırışlarını duyan komşusu Hüseyin Sağcan eve girerek Turan'ı evde çıkardı. Turan'ın evden çıkarılması sonrasında evde patlama meydana geldiği öğrenildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan Turan'a 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Turan Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, evdeki televizyon ve piknik tüpünün de patlamaya neden olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.