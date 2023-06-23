MUOSB'dan yangınla mücadeleye destek verenlere teşekkür

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından, OSB'deki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürmek için saatlerce emek veren ekiplere teşekkür edilirken yapılan açıklamada en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybı yaşanmaması olduğu bildirildi.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde 22 Haziran 2023 Perşembe günü takribi 15.30 dolaylarında bir geri dönüşüm firmasında çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınarak 23 Haziran Cuma günü saat 12.00 sularında soğutma çalışmaları devam eden yangın hepimizi yürekten üzmüştür. Yangının çıktığı ilk andan itibaren gerekli koordinasyon hızlıca sağlanarak toplamda 3 helikopter, 37 itfaiye aracı, 18 su tankeri, 8 arazöz, 11 iş makinesi ile yangının yan fabrikalara sıçramasının önüne geçilmiş, ancak ruhsat faaliyet konusu ‘Ambalaj atıklar toplama-ayırma, geri dönüşüm' olan firmasının bahçesindeki geri dönüşüm malzemeleri ve idari binasının bir kısmı yanmıştır. Bölgemiz 2020 yılında tüzel kişilik kazanmadan 12 yıl önce faaliyetine başladığı bilinen firmada yangının çıkış nedeni henüz tespit edilememekle birlikte şu ana dek herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasından teselli bulmaktayız. Yangının söndürülmesinde canla başla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine, havadan ve karadan destek veren Orman Genel Müdürlüğü Manisa ve İzmir ekiplerine, Manisa OSB İtfaiyesine, İzmir İtfaiyesine, Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı Belediyelerimize, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İtfaiyesine, Vestel İtfaiyesine bölgemiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.