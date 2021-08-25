Muradiye futbol sahası ve tribün çalışmaları devam ediyor

Muradiye Mahallesi'nde FİFA standartlarına uygun futbol sahası ve tribün inşa eden Yunusemre Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile yaptığı Muradiye Futbol Sahası ve Tribün yapımı projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sporu ve sporcuyu destekleyen Yunusemre Belediyesi, tüm Manisalıların faydalanabileceği bin kişilik futbol sahasında çalışmalarına devam ediyor. Yunusemre Belediyesi'nin “Yüzüncü yıla yüz” Proje vaatleri arasında bulunan Muradiye Futbol Sahası'nda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Muradiye Spor Kompleksi'nin yanındaki alanda yapımına başlanan proje ile futbol sahası ve tribün inşa edilecek. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “FİFA standartlarına uygun bin kişilik kapalı tribünüyle sentetik çimi olan mükemmel bir tesisin yapımına başlamıştık. Burada çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi katkıları ile yapılan bu çalışmamızı tamamladığımızda Manisalı vatandaşlarımızın faydalanabileceği çok güzel bir tesis hizmete açılacak” dedi.