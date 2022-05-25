Dr. İlber Ortaylı ve Manisa protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Muradiye OSB Lisansüstü Tez Ödülleri sahiplerini buldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Manisa protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende “Sosyal Bilimler” alanında “Ulusal Güvenliğin Ekonomi Politiği: 1990 Sonrası Dönemde Türkiye'de Savunma Sanayii Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle Ahmet İncegül ödüle layık görülürken, Fen-Mühendislik Bilimleri alanında “Dinamik Membran Biyoreaktör Kullanılarak Tekstil Endüstrisi Atıksuyunda Boya Giderimi” adlı tezi ile Erkan Başaran ödüle layık görüldü. Tez ödülleri çerçevesinde, iki tez ise Muradiye OSB Yönetim Kurulu Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Öğrencilerin ve Manisalıların yoğun ilgisi ile gerçekleşen ödül töreninin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın “Osmanlı'dan Günümüze Sanayileşme ve Etkileri” konulu konferansı düzenlendi.

Törende Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, “kazanan tezlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in de katıldığı program akabinde, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kutlayarak hediye takdim etti.