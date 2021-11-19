Muradiye'de asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde belirlenen noktalarda asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

İlçede yaşayan vatandaşlarının rahat bir hayat sürmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Muradiye'de Kazım Karabekir Caddesi, Manolya Caddesi, Gençlik Caddesi ile bu caddeleri birbirine bağlayan ara sokaklar, Tarla Sokak, Nergis Sokak, 411 sokak ve 413 sokakta asfalt sathi kaplama çalışması sürüyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla Muradiye Mahallesinde yaşayan vatandaşların önemli bir ihtiyacını gidereceklerini vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçi, “Muradiye Mahallemizde sezonun sonuna yaklaşmamıza rağmen asfalt sathi kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Kazım Karabekir Caddesi, Manolya Caddesi, Gençlik Caddesi ve bunları birbirine bağlayan ara sokaklar, Tarla sokak, Nergis Sokak, 411 ve 413 sokak ve diğer sokakların işlemleri ekibimiz tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Muradiye ve diğer mahallelerimizde yol, kaldırım, taş, asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.