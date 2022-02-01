Muradiye'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşeme, kaldırım ve yol düzenleme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede ihtiyaç duyulan sokaklarda kilit parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışması ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Tüm ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde. Yunusemre Belediyesi olarak şu anda Muradiye Mahallemizde belirlenen yerlerde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyoruz. Kilit parke taşı döşeme çalışmasının yanında ayrıca bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı da düzenliyoruz. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek” dedi.