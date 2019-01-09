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Muradiyeli 200 çocuk eğlenerek öğreniyor

Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören yaklaşık 200 minik vakitlerini güzel aktivitelerle değerlendiriyor.

Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 200 minik vakitlerini güzel aktivitelerle değerlendiriyor.


Yunusemre Belediyesi'nin Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklar okul öncesi eğitim görüyor. Haftada 3 gün 3-5 yaş arasında çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerle minikler el becerilerini geliştirirken; uzman eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğrenme fırsatı da buluyor.


Ülkenin geleceği olan çocukların donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çocuk ve kültür sanat merkezlerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çocuk kültür ve sanat merkezimize bir yenisini ekliyoruz. Muradiye'de 3-5 yaş arasındaki çocuklarımıza okul öncesi eğitim veriyoruz. Burada çocuklarımızın uzman eğitmenler eşliğinde okul öncesi eğitim veriliyor, çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesine katkı sağlanıyor. Merkezde 200 öğrencimiz ücretsiz olarak eğitim alıyor.”

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