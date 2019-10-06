Muradiyeli minikler Çocuk Sanat Merkezine akın etti

Geçtiğimiz mart ayında hizmete açılan Yunusemre Belediyesi Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 192 minik eğitim görüyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçenin temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmaları ile de adından sıkça söz ettiriyor. İlçe genelinde hanım lokalleri ile kadınların meslek öğrenmesine katkı sunan Yunusemre Belediyesi, çocuk Kültür ve sanat merkezleri ile de miniklerin okul öncesi eğitimine katkı sunuyor. İlçenin en büyük mahallelerinden olan Muradiye'de hizmet veren Yunusemre Belediyesi Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi 192 öğrencinin eğitim hayatına adım attığı ilk kurum oldu. Minikler, bu merkezde hem öğreniyor hem de eğlenerek el becerilerini geliştiriyor. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi sorumlu personeli Esra Gülsuyu, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gülsuyu şu anda 192 öğrencinin merkezde eğitim gördüğünü belirterek, “Ailelerimiz buraya ilk geldiklerinde bir tedirginlikleri vardı. Süreç içerisinde bizlere olan güvenleri daha fazla ortaya çıktı. Bizim onlara karşı şeffaf olmamız bize olan güvenlerini artırdı. Çocuklarımızı verdiğimiz eğitimlerle okul öncesi eğitime hazırlıyoruz. Bu konuda velilerimizden de oldukça güzel ger dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

Oğlunun burada eğitim gördüğünü, verilen hizmetten çok memnun olduğunu aktaran Betül Ergun ise, “3 yaşında oğlum var. 3 haftadır merkezde eğitim görüyor. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza yaklaşımı çok iyi. Böyle bir hizmet almak bence ayrıcalıktır. Burada çocuğuma boyama el işi ve pek çok etkinlik düzenleniyor. Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Yunusemre Belediyemize ve Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" dedi.