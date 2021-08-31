Murat Germen SK, namağlup şampiyon oldu

Kemalpaşa Belediyesi ile Kemalpaşa Amatör Futbol Kulüpleri Birliği'nin beraber organize ettiği Kemalpaşa CUP U12'nin şampiyonu Murat Germen Spor Kulübü oldu. Manisa ekibi turnuvada tüm rakiplerini geçerek, namağlup şampiyon olmanın sevinici yaşadı.

Manisa'da altyapısıyla dikkatleri çeken Murat Germen Spor Kulübü, katıldığı turnuvalarda da adından söz ettiriyor. Manisa ekibinin U12 Takımı katıldığı Kemalpaşa Cup'ta fırtına gibi eserek, namağlup olarak şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor, Bursaspor, Altınordu ve Altay gibi profesyonel takımlarında yer aldığı organizasyonda 28 takım arasından şampiyonluğa ulaşan Murat Germen Spor Kulübü, Manisa'ya şampiyonluk kupasıyla dönmenin coşkusunu yaşadı. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan, rakip kaleye 21 gol bırakıp, kalesinde 7 gol gören oyuncuların sevincine aileleri de eşlik etti.

Turnuvanın en iyi kalecisi Emir Arslan

Öte yandan Kemalpaşa Cup'ta turnuvanın en iyi kalecisi olarak Murat Germen Spor Kulübü forması giyen Emir Arslan seçildi. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını zirveye taşıyan Emir'e plaket verildi. Murat Germen Spor Kulübü U12 Takım Antrenörü Soner Seçilmiş, şampiyonluğa ulaşan oyuncularını kutladığını ifade ederek, “Zorlu rakiplerin yer aldığı bir turnuvayı daha geride bıraktık. Profesyonel takımların altyapılarının da yer aldığı bu organizasyonda oyuncularım müthiş bir performans ortaya koydular. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu turnuvada ilk önceliğimiz çocuklarımızın son durumunu görmekti. Skor odaklı değil, daha çok sahada neler yaptıklarımıza baktık. Eksilerimiz artılarımızı görme fırsatımız oldu. Kaybetmeden şampiyonluğa ulaştığımız için çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı ciddiyetle çalışamaya devam edeceğiz” dedi.