Musalar Yeniköy'ün sorunları mercek altında

Birim müdürleri ile birlikte Musalar Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akın, mahallenin sorunlarına çözüm için düğmeye bastı. Mahallenin sorunlarına çözüm için el birliği ile çalışacaklarını belirten Başkan Akın, “Musalar Yeniköy Mahallemizin sorunlarını muhtar kardeşimiz Yıldıray Aktaş bizlere iletti. El birliği ile bu sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.

Hem merkezde hem kırsalda mahalle ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve birim müdürleri ile birlikte Musalar Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Akın, mahallenin sorunlarına çözüm için çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Mahallede sondaj sıkıntısı olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mahallemizin sorunlarını muhtar kardeşimiz Yıldıray ve vatandaşlarımız bizlere iletti. Bir sondaj ve domates kurutma alanı ilgili acil çözülmesi gereken işler var. Fen İşleri Müdürlüğümüz konu ile ilgili çalışmalara yakın zamanda başlayacak. Ayrıca köy kahvesinin yenilenmesinin de talebi geldi. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız bir çalışma yapacak. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Bir de çocuklarımıza bir söz verdim; benden park talepleri oldu. O parkı ve çocuk oyun gruplarının kurulmasına da en kısa sürede başlayarak onların güzel havalarda keyifle vakit geçireceği bir yaşam alanı oluşturacağız. Ufak tefek sıkıntılar elbette var ama hem muhtarımız hem de vatandaşlarımız ile birlikte el ele vererek sorunları çözüme kavuşturacağız. Uzak yakın ayrımı demeden her mahallemize ulaşmaya her mahallemizin sorunları el atmaya devam edeceğiz. Ayrıca bizleri evlerinde misafir eden çok değerli hemşehrilerimi de teşekkür ediyorum” dedi.

Musalar Yeniköy mahalle muhtarı Yıldıray Aktaş da Başkan Akın'ın bu ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti ifade ederken, yapacak olduğu çalışmalar için de ayrıca teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.