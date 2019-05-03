MÜSİAD Manisa Şubesi yeni binasına taşındı

MÜSİAD Manisa Şubesinin, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Hatuniye Camii karşısındaki yeni binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Derneğin açılışına AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Müftü Yardımcısı Osman Canbolat, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Hatuniye Camiinde Cuma Namazına müteakip pilav hayrıyla başlayan programda dernek binasının açılışı Manisa İl Müftü Yardımcısı Osman Canbolat'ın yaptırdığı dua ile gerçekleştirildi. Yapılan duanın ardından dernek binasına geçen davetliler, derneğin Manisa Şube kurucu Başkanı Abdullah Tekin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile karşılandı. Dernek Başkanı Reşit Ürper hafta başında 96 yaşında kaybettiği babası Yusuf Ürper'in hüznünü yaşarken derneğin yeni binasına taşınmasını bir arada yaşadığını belirterek, "İnşallah MÜSİAD'ımızla Manisa'da çıktığımız inanç doğrultusunda hareket ederek, bütün dünyanın oklarının bize çevrildiği bir ortam içerisinde Cumhurbaşkanımızın, devletimizin yanında durarak birlik ve beraberlik içerisinde, kimseyi ötelemeden, herkesi birleştirerek bir çatı altında toplayarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Böylesi bir günde bizleri yalnız bırakmayarak geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise, "Bugünü MÜSİAD'ımızın açılışı olarak planlamıştık, rahmetli Yusuf amcamız başta olmak üzere bütün ölmüşlerimize ve geçmişlerimize de rahmet olsun inşallah.Burada hayırlı hizmetler, güzellikler yapmayı Allah nasip etsin. Manisa'nın birliğine bütünlüğüne katkı yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise şunları söyledi: "Başkanımızın vefat eden babasına Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynı zamanda MÜSİAD'ımızın yeni binasının açılışının bir arada olması sebebiyle hem acısını hem de açılışı paylaşmak için bir aradayız. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır. Önemli olan ahiretimizin güzel olması. Yeni binamız da hayırlı uğurlu olsun.Allah tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin."