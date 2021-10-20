Mütevelli Stadına Hayrettin Yenihatay'ın adı verildi

Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesindeki futbol sahasına, futbola emek vermiş ve mahallede sporcu gençlerin yetişmesi sağlayan merhum Hayrettin Yenihatay'ın adı verildi.

Saruhanlı Belediyesi Ekim ayı olağanüstü Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in Başkanlığında, Serdar Yaralı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, mülkiyeti Saruhanlı Belediyesine ait olan Mütevelli Mahallesi Stadyumuna, Mütevellispor'a büyük emekler veren, yaşamı boyunca mahallesinde sporcu gençlerin yetişmesini sağlayan ve 2016 yılında vefat eden merhum Hayrettin Yenihatay'ın adının verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Bilgin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada alınan kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Merhum Hayrettin ağabeyimizin adını mahallesinde yaşatacağız. Kendisi sporu, özellikle futbolu çok severdi. Benim de şahsen yakından tanıdığım ve sevdiğim bir ağabeyimdi. Birlikte yan yana ve karşılıklı yeşil sahalarda mücadele ettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Olağanüstü meclis toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.