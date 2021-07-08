Mütevelli'de dönüşüm devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde 24 Milyon TL'lik yatırımla 23 kilometre içme suyu, 22 kilometre kanalizasyon, 3 kilometre yağmur suyu hattı döşeme ve birer adet içme suyu deposu ve içme suyu arıtma tesisi inşaat çalışmalarını tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ile mahallelerin sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli mahallesinde adeta bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Milyon TL yatırım yapılan mahallede, 23 kilometre içme suyu şebeke ve 22 kilometre kanalizasyon hattının sağlıklı hale getirilmesinin ardından 3 kilometre de yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kilit parke taş döşeme çalışmalarına başlanan mahalle, çalışmaların tamamlanmasının ardından 175 bin metrekare üstyapının yenilenmesiyle birlikte daha temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşacak.

Mahallede yapılan çalışmalara ek olarak bir adet içme suyu deposu ve bir adet içme suyu arıtma tesisi de inşa edildi. Hayata geçirilen bu çalışma ile Mütevelli halkına daha sağlıklı bir içme suyu sağlanmış oldu.

Mahallede üstyapısı yenilenen noktalarda yeni nesil uzaktan okumalı mekanik sayaç montaj çalışmalarına da başlandı. Herhangi bir tıkanıklık anında müdahaleyi kolaylaştırmak amacıyla parsel bacası imalat çalışmalarına da devam ediliyor.

Kilit parke döşeme çalışması devam ediyor

Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, mahalleye yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Muhtar İçigen, “Mahallemizde 6, 7 ay gibi bir sürede altyapı çalışmalarımız bitti. Kilit parke taşlarımız döşenmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine mahallemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve Mütevelli halkının sevgi ve selamlarını iletiyorum” diye konuştu.