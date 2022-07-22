Müze sohbetlerinde Hz. Mevlana ve Mesnevi konuşuldu

Turgutlu Belediyesi'nin yaz aylarında başlattığı kültürel etkinlik olan Müze Sohbetleri'nde bu hafta Hz. Mevlana ve Mesnevi gündeme alındı. Mehmet Veysi Dörtbudak'ın sunduğu program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen Müze Sohbetleri'nin dördüncüsü geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz'ın yanı sıra çok sayıda ilgilinin katıldığı programda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nden emekli Öğretim Üyesi Mehmet Veysi Dörtbudak, ‘Hz. Mevlana ve Mesnevi Denizi' başlıklı bir konuşma yaptı. Hz. Mevlana'nın tasavvufî kimliğini ve bir insan olarak kişiliğini anlatan Dörtbudak, onun ölümsüz eseri olan Mesnevi'den bazı bölümleri de katılımcılara aktardı.

Programın sonunda Dörtbudak'a gecenin anısına Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve Belediye Meclisi Üyesi İlhami Dinçer bir buket çiçek ile Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları'nın yayınladığı bir takım kitabı hediye ettiler. Mehmet Veysi Dörtbudak'a sunumundan dolayı teşekkür eden Başkan Yardımcısı Honaz, ‘Müzemizin sadece tarihin değil; genel olarak kültürün odağı olmasını arzuluyoruz ve bugüne kadar Turgutlu tarihi ekseninde yaptığımız programları bu düşünceyle bu programda daha geniş bir kitleye aktarmış olduk. Kültürel etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi ve katılımlarından dolayı izleyicilere de teşekkürlerini iletti.