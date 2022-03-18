Nadir Arıkan: "Kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız"

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Nadir Arıkan, pazar günü kendi evinde konuk edecekleri Niğde Anadolu FK maçı öncesi açıklamalarda bulunarak kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacaklarını söyledi.

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Teknik Direktörü Nadir Arıkan Niğde Anadolu FK maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Zor bir maç oynayacağız, kazanmak için ne gerekiyorsa sahada yapacağız.'' dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan, ligde karşılaşacakları Niğde Anadolu FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oynayacakları 9 karşılaşmanın final maçı gibi olduğunu söyleyen Teknik Direktör Nadir Arıkan, “Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Tüm planlarımızı 3 puan üzerine yapıyoruz. Bulunduğumuz konumdan biran önce kurtulmak ve gelecek planları yapmak istiyoruz. Kalan son 9 maçta çok özverili olacağız ve her maça mükemmel şekilde konsantre çıkacağız. 9 tane final maçımız var, inşallah bunları iyi bir şekilde bitireceğiz. Bu sürecin startını Niğde Anadolu FK maçıyla vereceğiz.'' dedi.

Taraftara da seslenen Teknik Direktör Nadir Arıkan, “Zor bir periyoda giriyoruz. Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Tüm Turgutlu halkını Pazar günü stada davet ediyorum. Gelip takımımıza destek olsunlar. Gücümüze güç katsınlar.” diye konuştu.