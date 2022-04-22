Nadir Arıkan: “Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık”

Lig ekiplerinden Turgutluspor'un pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan, tüm hazırlıklarını 3 puan üzerine yaptıklarını ve kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi.

Lig Kırmızı Grup'ta 17. sırada bulunan ve ligde kalma mücadelesi veren Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan, pazar günü deplasmanda konuk olacakları Etimesgut Belediyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deplasmanda zor ve bir o kadarda önemli bir maç oynayacaklarını belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan, "Ligin 36. haftasında deplasmanda konuk olacağımız Etimesgut Belediye maçı her anlamda çok önemli. Tüm hazırlıklarımızı 3 puan üzerine yaptık. Geçen hafta deplasmanda oynadığımız Sakaryaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fatih Demirlek, Ali Kuçik ve Mutlu Aksu Doğan bu maçta forma giyemeyecekler. Etimesgut Belediyespor karşısında kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Psikolojik bir süreçten geçiyoruz. Rakiplerimize karşı psikolojik anlamda da üstünlük sağlamak istiyoruz. Rakiplerimiz de zor maçlar oynayacak. Biz Etimesgut Belediyespor maçını kazanıp hem puansal hem de psikolojik anlamda üstünlük elde etmek istiyoruz. Artık telafisi olmayan haftalar. Dediğim gibi tek hedefimiz galibiyet. Bunun için sahaya çıkıp canla başla mücadele edeceğiz. Oyuncularıma inancım ve güvenim tam. Hep birlikte mücadele edip Turgutluspor'umuzu laik olduğu ligde tutacağız" dedi.