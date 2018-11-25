Nadire Günday Manisa'da sunum yaptı

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), 'Ustalarla söyleşiler' programı kapsamında, kasım ayı konuğu olarak Fotoğraf Sanatçısı Nadire Günday'ı ağırladı. Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla, Müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye fotoğrafseverler katıldı.

Fotoğraf sanatının usta isimlerini Manisalı fotoğrafseverlerle buluşturmaya devam eden MAFOD 'Ustalarla söyleşiler' programı kasım ayı konuğu olarak fotoğraf sanatçısı Nadire Günday'ı misafir etti.

Nadire Günday'ın, 'Kargıya örülen hayatlar', 'Soma'da yas' ve 'Işığın izinde - ışıkla boyama' fotoğraf gösterileri büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Program sonunda Nadire Günday'a Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından plaket takdim edildi. Çaykara, Fotoğraf Sanatçısı Nadire Günday'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'a ve programa katılan konuklara teşekkür etti.

Söyleşiden büyük keyif aldığını belirten Nadire Günday ise, "Manisa Fotoğraf Derneği, Ustalarla söyleşiler etkinliği çerçevesinde bu hafta beni konuk ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Herkesin ilgisi güzeldi. Derneğin kısa sürede üyelerine kattığı anlam oldukça sevindirici." şeklinde konuştu.