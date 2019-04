Nazif Zorlu, Vestel City'i Vali Deniz'e tanıttı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vestel Şirketler Grubunun Manisa OSB'deki Vestel City fabrikalar kompleksini ziyaret etti. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve üretim alanındaki teknik ekip Vali Deniz'i yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa OSB'de faaliyette bulunan Vestel şirketler Grubunun fabrikasını ziyaret etti. Vali Deniz'i, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel CEO'su Turan Erdoğan ve Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat karşıladı. Fabrika gezisi boyunca Nazif Zorlu'dan ve üretim alanındaki teknik ekipten bilgiler alan Vali Deniz işçilerle sohbet etti.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 1984 yılında kurulan Vestel Şirketler Grubu faaliyetlerini 1994 yılından itibaren Zorlu Grubu altında yürüttüğünü, elektronik, beyaz eşya, dijital ürünler ve bilgi teknolojileri, savunma sanayisi alanlarında faaliyet gösteren Vestel Şirketler Grubu'nun 18'i yurt dışında olmak üzere toplam 28 şirketi, bulunduğu aktardı.

Avrupa'nın en büyük endüstri kompleksi

Vestel'in ihracat verilerinin son 21 yıldır tüketici elektronik sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu kaydeden Zorlu, 155 ülkeye ihracat yaptıklarını, Avrupa TV pazarında ikinci sırada bulunduklarını ve Türkiye TV ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı, Türkiye beyaz eşya ihracatının da yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirildiğini söyledi. 1 milyon metrekareden geniş bir alana sahip Vestel City'in, Avrupa'nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olduğunun altını çizen Zorlu, National Geographic Mega Fabrikalar belgesel serisinde yer alan dünyanın ilk elektronik ve beyaz eşya firması, Türkiye'nin ise tek markası olduklarını, 35 milyon adet cihaz üretim kapasitesiyle Discovery Channel 'How do they do it' serisinde LED TV üretiminin Vestel City'de olduğunu açıkladı.

17 binden fazla çalışan

17 bin çalışanı ile Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015 Ağustos ayında açıkladığı 'Şehirlerin Rekabeti' raporuna Türkiye'den sadece Manisa'nın girmesini sağladıklarını dile getiren Zorlu, Vestel City'in, Manisa bölgesindeki ‘En fazla istihdam sağlayan işletme', ‘En fazla kadın istihdamı sağlayan işletme' ve ‘Kontenjan fazlası en çok engelli istihdamı sağlayan işletme' ödüllerinin de sahibi olduğu bilgisini verdi.

Vali Ahmet Deniz de, Manisa'ya ve Türkiye'ye katma değer, istihdam sağlayan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Zorlu'ya teşekkür ederek, Vestel'in teknoloji alanında Manisa'nın ve Türkiye'nin markası olduğunu ifade ederek, yerli üretimin desteklenmesi ve Türkiye'de bu tür mega fabrikaların sayısının artması temennisinde bulundu.