Ne dershane, ne de özel ders: LGS şampiyonu İmam Hatip'ten

Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Gedikbaş, MEB tarafından 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve ülke genelinde 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS sınavında, 500 tam puan alarak 562 öğrenciden biri oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören Ömer Faruk Gedikbaş, LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Turgutlu ilçesinde işçi anne ve babanın 2 oğlundan biri olan Ömer Faruk Gedikbaş, başarıyı yakalamasının sırrını bir süreliğine cep telefonunu kullanmayı bırakarak sadece derslerine yoğunlaşması olarak yorumladı. Herhangi bir dershane gitmediğini, özel ders almadığını vurgulayan başarılı öğrenci Gedikbaş, “5'inci sınıftan beri Türkçe öğretmenimizin desteğiyle LGS'ye hazırlanıyordum aslında ama 8'inci sınıfta hocalarımız telefon konusunda uyarılarda bulundu, bende telefonumu kapatıp bir kenara bıraktım. Sene başından bu yana sadece derslerime yoğunlaştım. Hocalarımızdan test kitabı önerisi alarak onları çözdüm evde. Okulda da denemeler yapmıştık, sınavda ister istemez heyecan yaptık tabii ki ama dikkatimi hiç dağıtmadım. Soruları sürekli kontrol ettim. En son yaptığım kontrolde matematikte 3 soruyu yanlış cevapladığımı fark ettim, onları da düzeltip sınavı tamamladım. Lise olarak Galatasaray Lisesi ya da TÜBİTAK Fen Lisesine gitmek istiyorum, Üniversite ve gelecek hayalim matematik profesörü olmak. Başta aileme, öğretmenlerime ve okul yönetimimize bizlere verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Okul yönetimi, aile ve öğrenci uyumu çok önemli”

Turgutlu ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Serkan Gedikbaş, LGS başarısında okul, aile ve öğrenci uyumunun çok önemli olduğunu söyledi. Gedikbaş, “Benim naçizane tavsiyem burada velilere olacak, çocuklarının geleceğini öncelikle okul idaresi, öğretmenleri ve çocukları ile birlikte planlasınlar. Çocuklarını takip etsinler. Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu bu konuda çok hassastı, evlatlarımızla çok ilgilendiler, takibini yaptılar ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

İşçi anneden okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür

Bir fabrikada işçi olarak çalışan anne Elif Gedikbaş ise oğlunun dershaneye gitmediğini özel ders almadığını ancak oğlunun ve okul yönetimi ile öğretmenlerinin LGS'ye çok daha iyi hazırlandığını söyledi. Elif Gedikbaş okul yönetimi ve öğretmenlere oğlu için gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

‘Özel bir devlet okulu' sloganıyla yola çıktık

Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Kolay ise yaptığı konuşmada, ‘Özel bir devlet okulu' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Kolay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak 'özel bir devlet okulu' sloganıyla öğrencilerimizi sosyal, kültürel, ahlaki ve akademik yönden donanımlı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu ve benzeri alanlarda okulumuz 2012 yılında açıkladığından bu yana özgün çalışmalar yürütmektedir. Akademik anlamda İngilizce dil programı uygulayan bir imam hatip ortaokuluyuz. Liselere giriş sınavı uzun ve yorucu çalışma gerektiren bir alan. Bizler bu alanda da var olan başarılarımızı her yıl artırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl da Turgutlu'da yüzde 1'lik dilime giren yaklaşık 10 öğrenciden birisi de bizim okulumuzdandı. Bu yıl yapmış olduğumuz 65 genel deneme sınavı ile öğrencilerimizi liselere giriş sınavına hazırlamaya çalıştık. Bu çalışmalar esnasında çeşitli sosyal faaliyetlerle bu yorucu süreci öğrencilerimiz adına rahatlatmaya gayret ettik. Sorumluluk sahibi bir öğrenci, onunla sağlıklı iletişim kurabilen bir veli profili özverili bir eğitim kadrosu ve onları destekleyen idari kadro bir araya geldiğinde bu güzel başarı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. Öğrencimizin ailesi alın teri akıtarak çok yoğun bir mesai ile çalışan emekçi bir kardeşimiz fakat çocuğumuzla bu yoğun çalışma temposuna rağmen olağanüstü güzel bir diyalogları vardı. Öğrencimiz bu güzel sonucu elde ederken bir saat bile özel derse ihtiyaç duymadı, çünkü okulumuzun kıymetli öğretmenleri son derece özveriyle çalışmaktalar. Bu anlamda Turgutlu'da eğitimde fırsat eşitliği sunan okul olmanın gururunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın okullarda açmış olduğu Destekleme ve Yetiştirme Kursları da bu çalışmalarda öğrencilerimize çok büyük imkanlar sunuyor. Bu güzel sonucun ortaya çıkmasında başta okulumuz öğretmenlerine, bizlere her daim destek olan hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze ve sesimizi duyuran siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Öğrencimizin Atatürk İlkokulundaki öğretmenini, Turgutlu İmam Hatip Ortaokulumuzun değerli öğretmenlerini, öğrencimizi ve ailesini tebrik ediyorum. Öğrencimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim hayatı diliyorum.”