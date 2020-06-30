İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Necmi Temizel Spor Tesisleri 4 Temmuz'da hizmette

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.

Ş. tarafından işletilen merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Necmi Temizel Spor Tesisleri, 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.


Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Necmi Temizel Spor Tesisleri, tedbirlere uygun bir şekilde 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle kapılarını yeniden açacak. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.00-18.00 arası açık olacak tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek. Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.