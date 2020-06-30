Necmi Temizel Spor Tesisleri 4 Temmuz'da hizmette

Ş. tarafından işletilen merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Necmi Temizel Spor Tesisleri, 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Necmi Temizel Spor Tesisleri, tedbirlere uygun bir şekilde 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle kapılarını yeniden açacak. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.00-18.00 arası açık olacak tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek. Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek.