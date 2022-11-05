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‘Nefes mi istersin yoksa buğday mı?' tiyatroseverlerle buluştu

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan Nefes mi İstersin Yoksa Buğday mı?’ adlı tiyatro oyunu 8.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından hazırlanan Nefes mi İstersin Yoksa Buğday mı?' adlı tiyatro oyunu 8. Uluslararası Yunus Emre Günlerinde tiyatroseverlerle buluştu.


Yunusemreli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda 'Nefes mi İstersin Yoksa Buğday mı?' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahneye konan Yonca Gezgin ve M. Mustafa Açıl'ın yazdığı Yonca Gezgin'in yönettiği, Yunus Emre'nin ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatından kesitlerin anlatıldığı oyun, izleyiciden tam not aldı. Etkinliğin sonunda oyuncular ayakta alkışlanırken; Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanvekili Arif Alkan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak sahneye çıkarak oyuncuları ve oyun yönetmeni Yonca Gezgin'i kutladı.

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