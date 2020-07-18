İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Neowise Manisa semalarında fotoğraflandı

NASA tarafından keşfedilen ve ismini keşfeden teleskoptan alan Neowise kuyruklu yıldız Manisa semalarında fotoğraflandı.


NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve ismini keşfeden teleskoptan alan C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı geçtiğimiz hafta Merkür'ün yörüngesinden ayrılarak 3 Temmuz itibariyle güneşe en yakın konuma geldi. Güneş'e yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, Dünya'dan da çıplak gözle görülebildi.


Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. 23 Temmuz'da ise Dünya'ya en yakın geçişini yapacak olan Neowise çıplak gözle daha net bir şekilde görülebilecek. Manisa semalarında görülen Neowise, İhlas Haber Ajansı tarafından fotoğraflandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.