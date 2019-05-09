Nermin Altan adına matematik bilgi yarışması

1993 yılında hayırsever iş insanı Ahmet Altan tarafından inşa edilen Ahmet Altan Anadolu Lisesi, Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan adına bu yıl ilk kez Matematik Bilgi Yarışması düzenlendi. Geleneksel hale getirilmesi amaçlanan bilgi yarışmasının her yıl tekrarlanacağı öğrenildi.

Geleneksel Nermin Altan Ortaokullar arası Matematik Yarışması Ahmet Altan Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 11 ortaokulun katılımıyla yapıldı. İki kademeli olarak yapılacak olan bilgi yarışmasında ilk 6 dereceye giren okullar ikinci tura kaldı. Final yarışması 6 okulun katılımıyla 14 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışmaya katılan 11 okuldan Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Alaşehir Ortaokulu ve Hacı Kelepirci Ortaokulları ikinci tura kaldı. 6 okul finalde şampiyon olabilmek için yarışacak. Bilgi yarışması sonucunda birinci olan okula 800, ikinci olan okula 600 ve üçüncü olan okula 400 TL ödül verilecek.

Ahmet Altan Anadolu Lisesi binasının yapımını üstlenen iş insanı Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan tarafından adını taşıdıkları okulun başarısını artırmak, okulu tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada konuşan Nermin Altan, "Okulumuzun bina yapımını üstlendik. Şimdi de okulumuzun tercih edilmesini ve başarı seviyesini yükseltebilmek için ortaokullar arası Matematik Bilgi Yarışması adı altında ilkini bu yıl yaptığımız ve geleneksel hale getireceğimiz bilgi yarışmasını düzenledik. Amacımız hem sosyal etkinlikleri geliştirmek, hem öğrencilerimiz arası iletişimleri güçlendirmek, hem de okulumuzun tanıtımını yapmak." dedi.

Ahmet Altan Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Baykal ise, "Okul binamızın inşasını üstlenerek, milli eğitime bağışlayan iş insanı Ahmet Altan'ın eşi Nermin Altan tarafından okulumuzun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgi yarışmasına bu yıl 11 okul katıldı. Okullardan 6 tanesi ikinci tura kaldı. 14 Mayıs'ta yapılacak yarışmada 6 okulumuz birinci olabilmek için yarışacaklar." diye konuştu.