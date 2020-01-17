Neşet Ertaş Turgutlu'da türküleriyle anıldı

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Neşet Ertaş'ın yaşamı, felsefesi ve türküleri' programı yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Kent Konseyinin ilkini düzenlediği Ustalara Saygı Gecelerinde Büyük Halk Ozanı Neşet Ertaş türküleriyle yad edildi. Turgutlu Belediyesi Halk Müziği Eğitmeni Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ekim'in sunumuyla gerçekleştirilen programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Arıtürk, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların bir kısmı boş yer kalmayınca konseri ayakta izledi.

Program sonrası Doç. Dr. Gökhan Ekim'e plaket ve çiçek takdim edildi. Ekim'in büyük bir hayranı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ben hocamın sıkı bir hayranıyım. Yaptığı programlara mutlaka katılıyorum. Büyük Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı türküleriyle, hocamızın muhteşem sunumuyla yad ettik. Turgutlu'nun sosyo kültürel hayatına yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek. Geçtiğimiz gün çocuklarımız bir tiyatro oyunu oynadı. Atatürk Kültür Merkezimizde eğitimlerine devam eden kursiyerlerimizin yaptığı çalışmaları taçlandıracağı programları hayata geçireceğiz. Farklı etkinliklerle Turgutlulu vatandaşlarımızın sosyo kültürel hayatlarını renklendirmeye devam edeceğiz.” dedi.