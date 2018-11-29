Nihat Hatipoğlu Manisa'da konferans verecek

Dr. Nihat Hatipoğlu, Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan konferansa katılmak üzere 1 Aralık Cumartesi günü Manisa'ya geliyor.

Ünlü Dr. Nihat Hatipoğlu, Manisa'da sevenleriyle buluşacak. Hatipoğlu,1 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 'En-Nezir' söyleşi programına konuşmacı olarak katılacak. Programla ilgili bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak alanında uzman olan isimler ile Manisalı vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Bu nokta tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı isim olan Dr. Nihat Hatipoğlu hocamızı Manisamızda ağırlayacağız. 1 Aralık Cumartesi saat 20.00'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz söyleşi programımız halkımıza açık ve ücretsiz olacak. Değerli hocamız bu konferansımızda alemlere rahmet olan Peygamber Efendimizin En-Nezir (uyarıcı) sıfatını anlatacak. Bu güzel ve anlamlı konferansımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.