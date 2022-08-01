Nikahlarını kıydırıp, kan bağışında bulundular

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle eski belediye binası zemin katında kan alma birimi açıldı. Törende genç bir çift nikah merasiminin ardından kan bağışında bulundu.

Turgutlu Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle 'Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi' düzenlenen törenle açıldı. Kan alma birimi, Turgutlu eski Belediye Binası zemin katında haftanın 5 günü 10.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Biriminin açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İlklerin belediyesi oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Özellikle sosyal anlamdaki projelere destekle ilgili çok ciddi bir emek harcıyoruz. Bugün de Hilal-i Ahmer'e yüzyıl önce tahsis edilmiş bu mekanı Türk Kızılay'ına tahsis etmekten, kana ihtiyacımız olduğunda buna aracılık etmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Akın, kan bağışına yönelik başlatılan kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Türk Kızılay Turgutlu Belediyesi Kan Alma Birimi'nin üst katında nikah dairemiz yer alıyor. Buradan bütün hemşehrilerime sesleniyorum; nikah başvurusu yapmadan önce kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Böyle bir kampanya başlatıyoruz. Belki bu da Türkiye'de bir ilk olacak. İnşallah bu kampanyamız Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali İsmet Nardal'ın ifade ettiği on binlik hedefe ulaşır, temennimiz bu. Tabii bu tür çalışmalar, bina yapmaktan daha keyiflidir. Kan alma birimimizin Turgutlu'muza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.”

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, “Belediyemizin eski binasının belediye başkanımız tarafından tahsis edilmesi çok güzel bir hizmet oldu. Bu anlamda özellikle Turgutlu Belediyemize teşekkür ediyor, kan alma biriminin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Manisa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ali İsmet Nardal, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu da yaptıkları konuşmalarda katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Akın ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.

Hayatını birleştiren genç çift kan bağışında bulundu

Açılış töreninin ardından Hatice Sezgin ve Adem Gün çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Akın, kan bağışının önemine değinerek, bundan sonraki süreçte nikah başvurusu yapacak çiftlerden kan bağışı yaptıklarına dair bir belge isteneceğini, kan bağışının yapılmasının ardından nikah başvurularının alınacağını söyledi.

Hatice Sezgin ve Adem Gün çiftçi de nikah töreninin ardından kan bağışında bulundu. Çifte aile cüzdanını ise Başkan Çetin Akın ve Kaymakam Ali Yılmaz takdim etti.